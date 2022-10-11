بايدن يتعهد لزيلينسكي بتقديم أنظمة دفاع جوي متقدمة لأوكرانيا

2022/10/11 | 01:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إدانته للضربات الصاروخية الروسية الأخيرة، وتعهد بايدن، خلال اتصال هاتفي، بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك تقديم أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

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