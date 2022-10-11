2022/10/11 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الجزء الثاني من يومياته والتي تم نشرها تحت عنوان "المستدرك"، يورد السياسي الأردني الراحل عدنان أبوعودة كثيرا من تفاصيل كواليس ما كنا نراه في النتيجة خبرا مقتضبا في نشرات الأخبار الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين عالمين: عالم ليس لنا وعالم نريده لنا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين عالمين: عالم ليس لنا وعالم نريده لنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).