ميركل خلال تسلمها جائزة نانسن: احترموا حقوق اللاجئين

2022/10/11 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، الاثنين، قادة العالم على عدم إعادة اللاجئين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها الاضطهاد، وذلك خلال تسلمها جائزة "نانسن" للاجئين التي تمنحها الأمم المتحدة.

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