روسيا تقلل من أهمية مشاركة قوات بيلاروسيا في حرب أوكرانيا

2022/10/11 | 04:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل مسؤول روسي من أهمية مشاركة القوات البيلاروسية في "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو، وهو المصطلح الذي استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإشارة إلى غزو بلاده لأوكرانيا.

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