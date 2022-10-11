الهجوم الدموي على مدن أوكرانيا.. هدفان يسعى إليهما بوتين

2022/10/11 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن تؤثر الضربات التي وجهتها روسيا انتقاما من تفجير جسر القرم لمدن أوكرانية، على ميزان القوى على الأرض، أو على رغبة أوكرانيا في المقاومة، بحسب صحيفة تحليل نشرته الغارديان، لكنها تشير إلى توجه مهم دأبت روسيا على ترسيخه، وهو "القسوة".

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