تكبيل وضرب.. مصر تكشف عن مصحة

2022/10/11 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الاثنين، كواليس مداهمة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ليتم اكتشاف احتجاز عدد من المدمنين وتعذيبهم بلا هوادة وإجبارهم على تناول "أدوية مهدئة".

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