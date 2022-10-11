تدفق المشترين الأثرياء.. سوق المنازل الفخمة يزدهر في دبي

2022/10/11 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزدهر سوق المنازل الفخمة في دبي بدولة الإمارات، مع تدفق المشترين الأثرياء إلى المدينة من عدة دول حول العالم، وفقا لما ذكره موقع "بلومبيرغ"، الاثنين.

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