رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يتوعد السعودية ويدعو إلى

2022/10/11 | 07:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، إلى "تجميد فوري للتعاون" الأمريكي مع السعودية بعد إعلان منظمة "أوبك بلس" عن خفض إنتاج النفط، الأسبوع الماضي.

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