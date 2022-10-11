2022/10/11 | 08:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7FrDQstucIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيمرر قانون العشوائيات بشكل الحالي ام هنالك من سيدافع عن حق الفقير؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل سيمرر قانون العشوائيات بشكل الحالي ام هنالك من سيدافع عن حق الفقير؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).