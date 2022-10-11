ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. تصريحات إيجابية وحديث عن

2022/10/11 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول إسرائيلي لرويترز، الثلاثاء، أن "جميع مطالب إسرائيل تمت تلبيتها في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان".

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