2022/10/11 | 08:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية بقوة (3،6) درجة في دربندخان بمحافظة السليمانية

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