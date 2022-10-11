أنور قرقاش: زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا وضمن خياراتنا السيادية المستقلة

2022/10/11 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا "مجدولة مسبقا"، مؤكدا أنها تأتي ضمن "خياراتنا السيادية المستقلة".​​​​​​​

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