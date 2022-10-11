التربية تحسم جدل الدور الثالث للسادس الاعدادي

2022/10/11 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود قرار رسمي حتى الآن يقضي بالسماح لطلبة السادس الإعدادي المكملين بأداء امتحانات الدور الثالث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد أي قرار حالياً بشأن منح دور ثالث لمرحلة السادس الإعدادي"، مبيناً أن "الوزارة سبق وأن صرحت مسبقاً بهذا الأمر".

وأضاف فاروق، أن "قــرار وزارتـــه بمنح دور ثـالـث للعام الـدراسـي (2020 -2021)، جـاء بسبب جائحة كـورونـا ومـا سببته من تذبذب الـدوام بالمدارس حينها، بيد أن العام الدراسي (2021 - 2022) كان مستقراً تربوياً وإدارياً، ودوام المدارس كان جيداً، إضافة إلى ما أسهم به التعليم الإلكتروني، من تعزيز للعملية التعليمية للطلبة".

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