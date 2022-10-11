انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش في نينوى

2022/10/11 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية امنية لملاحقة داعش في نينوى.

وذكر بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نفذت قوة من الفوج الثالث في اللواء الرابع عشر بالحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية في نينوى".

وتابع: أنه "شملت العملية تفتيش منطقة القبة وشريخان وضواحيها بهدف ملاحقة فلول داعش والسيطرة على طرق تسلل العناصر الإرهابية حفاظا على استقرار وأمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية".

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