تقرير: إيران تسارع في التوسع في تخصيب اليورانيوم

2022/10/11 | 09:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي.

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