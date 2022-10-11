إعلان حالة التأهب الجوي وانطلاق صافرات الإنذار في أوكرانيا

2022/10/11 | 09:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال موقع “Country.ua” الأوكراني، إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي وانطلقت...

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