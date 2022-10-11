مناشدة حقوقية للسعودية.. 3 شبان يواجهون الإعدام الوشيك

2022/10/11 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن ثلاثة شبان على الأقل معرضون لخطر الإعدام الوشيك في السعودية بعد أن أيدت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم بين يونيو وأكتوبر من هذا العام.

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