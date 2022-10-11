الرافدين يعلن عن زيادة سلف الحشد الشعبي الى 20 مليون دينار

2022/10/11 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن زيادة السقف المالي لسلفة الحشد الشعبي لتصل إلى 20 مليون دينار.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "المصرف قرر زيادة مبلغ السلفة التي تمنح لمنتسبي الحشد الشعبي لتكون من 5 مليون ولغاية 20 مليون وفقاً للضوابط والتعليمات الخاصة بالمنح".

وأضاف المكتب، أن "نسبة الفائدة 5 بالمئة وبفترة تسديد 5 سنوات".

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