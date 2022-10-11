2022/10/11 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،بأعداد كبيرة، المسجد الأقصى المبارك، في ثاني أيام ما يسمى “عيد العُرش اليهودي”.وأفادت مصادر مقدسية، أن “قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي، وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى المركز الخبري الوطني.

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