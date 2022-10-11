2022/10/11 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قالت دراسة علمية جديدة إن ألعاب الفيديو يُمكن أن تؤدي لوفاة بعض الأطفال الذين يُعانون من أمراض القلب.وجاء في الدراسة المنشورة في دورية “إيقاع القلب”، والتي أجراها باحثون من مركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تحذر من ألعاب الفيديو: تشكل خطراً على حياة الأطفال المركز الخبري الوطني.

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