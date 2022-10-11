الهجرة مستمرة في العراق.. نزوح مئات العائلات بسبب الجفاف

2022/10/11 | 10:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2053 جاموساً نفق نتيجة الجفاف.

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