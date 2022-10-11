كمين محكم يحبط عملية تهريب 31 محولة كهربائية في كركوك (فيديو)

2022/10/11 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، احباط عملية تهريب 31 محولة طاقة كهربائية في كركوك.

وذكر بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه " تم احباط عملية تهريب 31 محولة طاقة كهربائية في محافظة كركوك".

وتابع ان "العملية تمت من خلال نصب كمين محكم للمهرب والذي القي القبض عليه مع المضبوطات داخل عجلة نوع تريلة واتخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية".

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