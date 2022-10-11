2022/10/11 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

اندلع عراك بالأيدي بين موظفين في مستشفى الزهراء بالنجف، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية تعيين مسؤول في المختبر.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، عراكا بالايدي بين موظفين في مستشفى الزهراء بالنجف، وبحسب مراسلنا فإن سبب العراك هو تعيين مسوؤل في المختبر خدمته أقل من سنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. عراك بالايدي بين موظفي مستشفى بالنجف لسبب غير متوقع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. عراك بالايدي بين موظفي مستشفى بالنجف لسبب غير متوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).