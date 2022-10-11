حريق يلتهم احد المقاهي وسط العمارة والدفاع المدني يهرع لاخماده (فيديو)

2022/10/11 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

اندلع حريق في احد المقاهي، صباح اليوم الثلاثاء، وسط مدينة العمارة والدفاع المدني يهرع لاخماده.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اندلاع حريق في احد المقاهي صباح اليوم وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان، وهرع فرق الدفاع الى مكان الحريق لاخماده.

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