شاهد بالفيديو.. احمد الصحاف يعلن موقف الخارجية العراقية من القصف الايراني

2022/10/11 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CzGoIl7vMBI

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