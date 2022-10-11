“أوكسفام” تستنكر تقاعُس الحكومات المروّع بالعالم في عدم دعم الفقراء

2022/10/11 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استنكرت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية، تقاعُس الحكومات عن التصرّف في مواجهة...

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