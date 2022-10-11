احداث تشرين الأول.. الاستخبارات تحبط تهريب 31 محولة طاقة كهربائية في كركوك

2022/10/11 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الثلاثاء 11 تشرين الاول 2022 الاستخبارات تحبط تهريب 31 محولة طاقة...

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الاستخبارات تحبط تهريب 31 محولة طاقة كهربائية في كركوك أولاً على المسلة.

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