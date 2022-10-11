فرنسا تكشف عن عدد رعاياها المعتقلين في إيران

2022/10/11 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الثلاثاء، أنّ 5 فرنسيين بالمجموع محتجزون حالياً في إيران، بعدما كانت باريس لا تعترف إلّا بأربعة أشخاص.

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