سياحة النوم..كيف تحاول الفنادق مواكبة آخر صيحات قطاع السفر؟

2022/10/11 | 10:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد شعبية سياحة النوم منذ عدة سنوات، مع تزايد عدد الإقامات التي تركّز على النوم في الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء العالم.

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