وكالة الاستخبارات تحبط عملية تهريب أكثر من 30 محولة كهربائية في كركوك

2022/10/11 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – كركوكأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، احباط عملية تهريب 31 محولة طاقة كهربائية في محافظة كركوك.

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