ممارسة أمنية تنتهي باعتقال 5 مطلوبين في بغداد وكركوك

2022/10/11 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 متهمين بالإرهاب بقضايا مختلفة في بغداد وكركوك.

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