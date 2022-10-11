الدولار ينخفض مقابل الدينار

2022/10/11 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.

سعر البيع: 147.950 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 147.850 ديناراً لكل 100 دولار

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