2022/10/11 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

الرافدين يعلن زيادة سلف الحشد الشعبي

منذ 13 ساعة

اربيل ..



خطة استراتيجية لزراعة 100 مليون شجرة

منذ 13 ساعة

المرور تعتزم افتتاح مواقع جديدة للفحص الإلكتروني “الهزة” في المحافظات

منذ 13 ساعة

بسبب الجفاف..



خطر يهدد الصحة والبيئة في احدى بلدات ديالى

منذ 14 ساعة

التعليم تعلن نتائج قبول قناة تطوير الملاكات الصحية من خريجي المعاهد

منذ 14 ساعة

هلاك الفي جاموس ونزوح نحو 1200 عائلة من مناطقها في ذي قار بسبب الجفاف ونقص المياه

منذ 15 ساعة

مدن عراقية تودّع درجات الحرارة الأربعينية اعتبارا من يوم غد

منذ 15 ساعة

النزاهة تعلن ضبط مدير دائرة الضريبة في بعقوبة متلبساً بالرشوة

منذ 15 ساعة

بالوثيقة..



التربية النيابية تطالب باعتبار السنة الدراسية 2022/2021 عدم رسوب

منذ 16 ساعة

الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته لغد الثلاثاء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير مفصل عن حالة الطقس في الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير مفصل عن حالة الطقس في الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).