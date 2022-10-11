الرافدين يعلن زيادة سلف الحشد الشعبي

2022/10/11 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، زيادة السقف المالي لسلفة الحشد الشعبي لتصل الى 20 مليون دينار.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن “المصرف قرر زيادة مبلغ السلفة التي تمنح لمنتسبي الحشد الشعبي لتكون من 5 ملايين ولغاية 20 مليونا وفقا للضوابط والتعليمات الخاصة بالمنح”.

وأشار إلى أن “نسبة الفائدة 5 بالمئة وبفترة تسديد 5 سنوات”.

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