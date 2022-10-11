السجن المؤبد لمُدان باستهداف قاض في ميسان

2022/10/11 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق المدان المتهم بجريمة استهداف قاضي أول محكمة تحقيق العمارة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدان أطلق العيارات النارية نحو العجلة التي يستقلها كونه متوجه إلى مقر عمله في مبنى رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية".

وأضاف أنه "تم الحكم عليه وفق إحكام المادة (الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005)".

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