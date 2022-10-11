جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق متهم أستهدف قاضي خلال توجهه إلى مقر عمله

2022/10/11 | 11:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً بالسجن المؤبد بحق المدان المتهم بجريمة استهداف قاضي أول محكمة تحقيق العمارة.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المدان أطلق العيارات النارية نحو العجلة التي يستقلها كونه متوجه إلى مقر عمله في مبنى رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية”.

وأضاف “تم الحكم عليه وفق إحكام المادة (الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005)”.

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