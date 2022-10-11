“منع” الفنان محمد رمضان من إحياء حفل غنائي في إقليم كوردستان

2022/10/11 | 11:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الثلاثاء، انه تمكن من منع الممثل والمطرب المصري محمد رمضان من إحياء حفل في مدينة أربيل عاصمة الإقليم وذلك حفاظا على قيم ومبادئ المجتمعات.

وقال حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه “كان من المقرر أن يُقام لرمضان حفل كبير في 27 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري في أربيل”، مبينا أن “رمضان أكثر شخصية مثيرة للجدل داخل المجتمعات العربية وظهوره محل انتقاد المجتمعات، وهذا الشخص متهم بتعاطي المخدرات، والاعتداءات الجنسية، والمثلية الجنسية، وعشرات التهم الأخرى المماثلة”.

وأضاف أن “هذا الشخص في الوقت الذي تم فيه منعه من إحياء الحفلات الغنائية في بلده وقطر وسوريا وبغداد، كان من المقرر أن يُقيم حفلا كبيرا يوم 27 من هذا الشهر في اربيل وان يحضره جمهوره من تلك البلدان المذكورة وقد وصل سعر بطاقة الحضور إلى 500 دولار أمريكي”.

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