2022/10/11 | 11:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: wgh4gv5doxU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقراءة من اهم الانشطة التي يجب ان نشجع اطفالنا على ممارستها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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