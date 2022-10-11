2022/10/11 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وقَّعَ مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، مذكّرة تعاون مع معهد التدريب المصرفي في البنك المركزي المصري.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، أن "المذكّرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وتطوير الموارد البشرية والعاملين في القطاع المصرفي في البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات والدراسات بين الجانبين، ولا سيّما في المجالات الحديثة".

وأضاف البيان، "ويأتي توقيع مذكّرة التعاون بوصفها واحدة من نتائج الزيارة التي قامها بها محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف إلى جمهورية مصر في وقت سابق خلال هذا العام، ووقّع المذكّرة في موقع معهد التدريب المصرفي المصري في القاهرة، مدير عام مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي ومدير عام معهد التدريب المصرفي المصري".

يشار إلى أنّ مركز الدراسات المصرفية وقَّعَ عددًا من الاتفاقات مع مراكز تدريبية محلية ودولية، "في إطار سعيه لتعزيز الدورات التدريبية التي يقدّمها للعاملين في القطاع المصرفي العراقي سنويًّا" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي يوقِّع مذكّرة تعاون مع نظيره المصري ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي يوقِّع مذكّرة تعاون مع نظيره المصري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).