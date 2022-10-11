دراسة جديدة تبحث في فعالية تنظير القولون

2022/10/11 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد إجراء تنظير للقولون أمرًا مرعبًا للكثير من الأشخاص.وكان هذا الفحص يَعِد بكونه أفضل فرصة لرصد سرطان القولون، والمستقيم، وربما الوقاية منه.وتُشير دراسة بارزة إلى أن فوائد تنظير القولون لرصد السرطان قد تكون مبالغ فيها.

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