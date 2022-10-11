ترسيم الحدود البحرية.. إسرائيل ولبنان يقتربان خطوة من

2022/10/11 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، الثلاثاء، بيانا لتوضيح موقف الرئيس بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

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