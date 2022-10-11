النزاهة توصي بتخفيض اجور فحص المتانة للمركبات وتدعو لتقليص عدد فقراته

2022/10/11 | 11:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، 11 تشرين الاول، 2022، بتخفيض أجور...

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