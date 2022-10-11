2022/10/11 | 11:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الاثنين الأطراف السياسية في البلاد...

ظهرت المقالة حوار بلا تنازلات مضيعة للوقت والدعوات اليه تتحطم على صخرة العناد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار بلا تنازلات مضيعة للوقت والدعوات اليه تتحطم على صخرة العناد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوار بلا تنازلات مضيعة للوقت والدعوات اليه تتحطم على صخرة العناد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).