انفنكس تطلق سلسة ZERO بتقنيات ملفتة.. تعرف على المواصفات والأسعار

2022/10/11 | 12:00 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة انفنكس ذات العلامة التجارية المتميزة في مجال تصنيع الهواتف الذكية عن الإصدارات الجديدة كليا لسلسة ZERO متمثلة بهاتفي ZERO 20 وZERO 20 Ultra.

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