أوكرانيا..ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الروسية إلى 19 شخصاً

2022/10/11 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت أوكرانيا الثلثاء أن 19 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح أكثر من مئة نتيجة الضربات الروسية على مختلف أنحاء البلاد أمس الاثنين. وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على “فايسبوك” بأنه “بحسب المعلومات الأولية، […]

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