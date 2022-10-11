2022/10/11 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً للجنة العلاقات الخارجية بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور وزير الخارجية..



اجتماع نيابي لمناقشة الاعتداءات الاخيرة على إقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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