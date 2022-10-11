2022/10/11 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا قرب التوصل إلى اتفاق “تاريخي” لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعدما لبى اتفاق أعدته الولايات المتحدة “جميع مطالب” إسرائيل.وقال حولاتا في بيان باللغة العربية، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسرائيل تعلن قرب التوصل لاتفاق تاريخي مع لبنان لترسيم الحدود البحرية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسرائيل تعلن قرب التوصل لاتفاق تاريخي مع لبنان لترسيم الحدود البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).