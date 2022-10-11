انخفاض اسعار النفط العالمية اكثر من 2% متأثراً بارتفاع الدولار وظهور كورونا بقوة في الصين

2022/10/11 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2% في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.وبحلول الساعة 0342 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام … Readmore

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