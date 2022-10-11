المؤبد لشخص استهدف قاضي في ميسان

2022/10/11 | 12:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدان أطلق العيارات النارية نحو عجلة يستقلها القاضي.

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