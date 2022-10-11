يستهدف الشباب.. إجرام بغداد تطيح بمتهم بتجارة الأعضاء البشرية

2022/10/11 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، قسم الكرخ عن وجود شخص يقوم باستقطاب الشباب واغوائهم لغرض بيع كلياتهم في إحدى دول الجوار مقابل مبالغ مالية، ولأهمية الموضوع تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة".

وأضافت أنه "بعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز، تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم في منطقة المنصور ببغداد، ولدى التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه باستقطاب الشباب واغوائهم ببيع كلياتهم مقابل مبالغ مالية"، مبينةً أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (18) من قانون عمليات زراعة الأعضاء البشرية لينال جزاءه العادل".

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